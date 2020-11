Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall mit Verletzten auf der Kölner Straße

EnnepetalEnnepetal (ots)

Eine 58-jährige Ennepetalerin fuhr am Mittwochmorgen mit ihrem Kia auf der Kölner Straße in Richtung Gevelsberg. An der Einmündung zur Buchenstraße wollte sie nach links in diese abbiegen und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Fiat eines 46-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Fiat nach hinten geschoben und stieß zusätzlich mit dem hinter ihm fahrenden VW eines 18-jährigen Ennepetalers zusammen. Die 58-Jährige sowie der 46-Jährige wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

