Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit Verletzten auf der Wuppertaler Straße

HattingenHattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden ein 86-jähriger und eine 83-jährige Hattingerin bei einem Verkehrsunfall auf der Wuppertaler Straße leicht verletzt. Der 86-Jährige fuhr mit seinem Renault auf der Straße Hibbelweg und wollte nach links auf die Wuppertaler Straße abbiegen. Im Abbiegevorgang würgte er den Motor seines Pkw ab und übersah beim Neustart den Porsche eines 25-Jährigen, der auf der Wuppertaler Straße in Richtung Sprockhövel fuhr. Trotz Vollbremsung konnte der Porschefahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Insassen des Renault wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

