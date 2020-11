Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Rechts vor Links nicht beachtet

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine 16-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Geerstraße in Richtung Wittener Straße. An der Einmündung zur Birkenstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fiat einer 55-Jährigen, die von der Birkenstraße auf die Geerstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Während der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich der Geerstraße zur Birkenstraße vollständig gesperrt werden.

