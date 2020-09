Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Seniorin nach Kaufanzeige reingelegt - Schmuck und Handy weg - Zeugensuche

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Eine Seniorin fiel Samstagmorgen (12. September), im Mülheimer Stadtteil Dümpten, nach ihrer Kaufanzeige, auf einen Betrüger rein. Die Polizei bittet um Hinweise. Die ältere Dame gab eine Anzeige auf, in der sie Porzellan zum Kauf anbot. Ein Mann meldete sich telefonisch und zeigte Interesse. Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, erschien der Unbekannte bei der Verkäuferin auf der Straße Knüfen. Gegenüber der Rentnerin verkündete er, dass er das Porzellan kaufen möchte. Er bräuchte aber einen Karton für den Transport. Die ältere Dame fiel auf den Schwindler rein, und machte sich auf die Suche nach einer geeigneten Verpackung. Diesen unbeobachteten Moment nutzte der Kriminelle aus. Er begab sich sofort in der Wohnung auf Beutesuche. Mit Schmuck und einem Smartphone der 81-Jährigen verschwand der Betrüger in unbekannte Richtung. Er soll zirka 50 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und breit gebaut sein. Seine Haare sind schwarz und seine Hautfarbe braun. Er trug eine Jacke mit auffälligem Emblem und eine helle Hose. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Hinweise zu dem Mann bitte an die Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

