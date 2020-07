Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe/ Thüle- Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 21. Juli 2020, gegen 14.04 Uhr, kam es auf der Thüler Straße (Bundesstraße 72) im Kreuzungsbereich zu den Straßen Thülsfelder Straße und Peterwald zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel beabsichtigte von der Thülsfelder Straße kommend die B72 in Richtung Peterwald zu überqueren. Hierbei übersah dieser den von links kommenden, vorfahrtsberechtigen PKW einer 32-jährigen Fahrerin aus Cappeln. Diese befuhr die Bundesstraße 72 in Richtung Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich beide Fahrer schwer verletzten und in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

