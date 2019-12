Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Überfall auf eine Spielothek

Lahr (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:55 Uhr, überfiel ein junger Mann eine Spielothek in der Raiffeisenstraße in Lahr. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß. Er trug zur Tatzeit dunkelgraue/olivfarbene Kleidung und einen Rucksack. Sein Gesicht hatte er mit einem Kleidungsteil verdeckt. Nach der Tat konnte er in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 212820 zu melden.

