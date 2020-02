POL-DO: Die Polizei Dortmund bereitet sich auf das Bundesliga-Derby am 14.03.2020 vor

Polizei Dortmund

Am Samstag, den 14. März 2020 findet ab 15.30 Uhr, im Rahmen des 26. Spieltages der laufenden Bundesligasaison, das 156. Pflichtspielderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in Dortmund statt. Über 80.000 Fußballfans, darunter ca. 7000 Anhänger des FC Schalke 04, werden im ausverkauften Signal Iduna Park erwartet. Die Dortmunder Polizei hat diese Begegnung als Hochrisikospiel eingestuft und bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. In der Vorbereitung auf dieses emotionsgeladene Spiel arbeitet die Polizei Dortmund eng mit den Sicherheitsverantwortlichen der Vereine Borussia Dortmund und FC Schalke 04, sowie der Polizei Gelsenkirchen, der Bundespolizei, der DSW 21, der Deutschen Bahn und der Stadt Dortmund zusammen. Mehrere Parallelveranstaltungen im Bereich der Westfalen-/Messehallen stellen nicht nur die Dortmunder Polizei und ihre Kooperationspartnern für die Sicherheit dieser Veranstaltung, sondern auch alle Besucherinnen und Besucher vor eine besondere Herausforderung. Aus diesem Grund war es erforderlich, ein spezielles Anreisekonzept für das Bundesligaspiel zu entwickeln. Dieses sieht u.a. eine besondere, durch die Polizei geschützte, räumliche Trennung der Heim- und Gästefans vor. Anreisen, die außerhalb dieser gesicherten Bereiche stattfinden, könnten die öffentliche Sicherheit gefährden. Daher werden alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung gebeten, die Umsetzung dieses Sicherheitskonzeptes zu unterstützen und über die vorgegebenen Wege friedlich anzureisen. (Weitere Informationen zu An-/Abreise sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen). Die Polizei Dortmund wird die Fans von Borussia Dortmund am morgigen Tag bei der Begegnung gegen den SC Freiburg, dem letzten Heimspiel vor dem Derby, über das spezielle Anreisekonzept und die weiteren Sicherheitshinweise mit 10.000 Flugblättern informieren. Diese Informationen können die Anhänger beider Vereine auch über die üblichen Publikationswege des FC Schalke 04 und des BVB 09 Dortmund erhalten. "Wir bauen auf das Verständnis und die Kooperation aller Besucherinnen und Besucher des Revierderbys. Ich wünsche uns allen eine friedliche, harmonische und stimmungsvolle Begegnung, die schon bei der Anreise beginnt. Ein Derby, bei dem der Sport und die Sicherheit im Vordergrund stehen. Für Straftäter und Straftaten darf es keinen Platz geben", betont der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange. Der Einsatzleiter der Polizei Dortmund für diese besondere und traditionsreiche Bundesligabegegnung ist der Leitende Polizeidirektor Udo Tönjann. Auch er stellt noch einmal klar: "Bei allem Verständnis für die sportliche Rivalität zwischen den Fanlagern beider Vereine appellieren wir an alle Fans, sich fair und friedlich zu verhalten, Provokationen zu unterlassen und sich selber nicht provozieren zu lassen. Strafbares und gewalttätiges Verhalten werden wir konsequent unterbinden und verfolgen." Aus diesem Grund bittet die Dortmunder Polizei alle Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung, die folgenden Hinweise zu beachten:

- Reisen Sie frühzeitig an! Wenn möglich lassen Sie den eigenen PKW zu Hause und nutzen Sie das umfangreiche Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs! - Planen Sie bei Ihrer Anreise Wartezeiten bei der Zufahrt zu den Parkplätzen und bei den Einlasskontrollen am Signal Iduna Park mit ein! - Beachten Sie, dass die An- und Abreisewege für die bahnreisenden Anänger des FC Schalke 04 abweichen: So erfolgt die Anreise vom Hbf Dortmund mit der U-Bahn zur Haltestelle Remydamm, die Abreise zum Hbf mit der U-Bahn von der Haltestelle Westfalenhallen! - Beachten Sie das Glasverbot im Veranstaltungsbereich!

Die Polizei Dortmund hat am Derbytag, ab 11:00 Uhr, ein Bürgertelefon mit der Rufnummer 0231-132-5555 eingerichtet. Die Dortmunder Polizei informiert über das aktuelle Einsatzgeschehen auch über ihre Facebook- und Twitter-Accounts. Als Anlage zu dieser Pressemitteilung sind auch die Fanflyer für die Anhänger beider Vereine und zur besseren Orientierung eine Karte mit den Parkmöglichkeiten zu finden. Hinweis für Medienvertreter: Am Samstag, 29.02.2020 bieten wir interessierten Medienvertretern die Möglichkeit zur Aufnahme eines Fotos von der Verteilaktion der Fanflyer im Stadionumfeld. Zu unserer Disposition bitten wir Sie sich unter der Rufnummer 0231-132-1030 zu akkreditieren. Am Einsatztag erreichen Sie die Pressestelle der Dortmunder Polizei unter den bekannten Festnetznummern. Des Weiteren haben wir zwei mobile Pressestellen im Einsatzraum, die für Sie jederzeit ansprechbar sind.

