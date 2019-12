Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: leicht verletzte Pedelec-Fahrerin

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntag, den 22.12.2019 um 15:50 Uhr kam es in Dülken auf der Kastanienstr. zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 65jährige Dülkener Pedelec-Fahrerin ohne Helm, verfing sich beim Absteigen in den Pedalen und stürzte gegen ein entgegenkommendes Auto einer 45jährigen Dülkenerin, die bis zum Stillstand abgebremst hatte. Die Pedelec-Fahrerin schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verletzte sich leicht, die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell