Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Bungalow

Niederkrüchten-Venekoten (ots)

In der Zeit vom 18.12.2019, 18:30 Uhr bis 22.12.2019, 10:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses Am Kupenberg auf und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Es wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Beute steht noch nicht fest, da die Bewohner noch im Urlaub sind. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

