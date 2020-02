Polizei Dortmund

POL-DO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Polizei sucht mit Lichtbild nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

lfd. Nr. 0241

Die Polizei Dortmund sucht mit einem Lichtbild nach einem Mann. Dieser steht im Verdacht, mit einer in Dortmund gestohlenen EC-Karte an einem Automaten in Düsseldorf Geld abgehoben zu haben.

Eine unbekannte Frau hatte die Karte am 27. September 2019 einem 26-jährigen Dortmunder offenbar im Bereich der Lessingstraße gestohlen. Einen Tag später nutzte sie der auf dem Foto dargestellte Mann kurz vor Mitternacht an einem Geldautomaten in Düsseldorf und hob einen dreistelligen Betrag ab. Es ist anzunehmen, dass beide Tatverdächtigen sich häufiger dort aufhalten.

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des auf dem Foto dargestellten Mannes nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell