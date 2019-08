POL-DU: Hamminkeln: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei: Brand im Saunaclub - Polizei sucht drei Zeugen

Polizei Duisburg

Hamminkeln: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei: Brand im Saunaclub - Polizei sucht drei Zeugen

Duisburg/Wesel (ots)

Nach der vorsätzlichen Brandstiftung in einem Saunaclub am Sonntag (14. Juli, 1:16 Uhr), bei der ein niederländischer Gast (64) ums Leben kam, hat die Polizei am Mittwoch (17. Juli) einen Tatverdächtigen (42) festgenommen.

Auf dem Videomaterial einer Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der mutmaßliche Brandstifter sich wenige Minuten zuvor mit drei Männern außerhalb des Clubs in der Nähe des Haupteinganges unterhalten hat.

Das Trio fuhr gegen 0:45 Uhr mit einer schwarzen Mercedes-Limousine auf die Straße Kesseldorfer Rott und parkte vor dem Saunaclub. Als die Zeugen ausstiegen, ging der mutmaßliche Brandstifter auf sie zu und fragte nach Zigarette und Feuerzeug.

Die drei Männer sprachen noch circa fünf Minuten mit dem 42-Jährigen, bevor sie wieder in den schwarzen Mercedes stiegen und in Richtung der Hauptstraße davonfuhren.

Die Ermittler des KK11 suchen nach diesem Trio. Sie bitten diese drei Zeugen sich unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei zu melden. (dab)

