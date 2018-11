53902 Bad Münstereifel (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 25.11.2018, fand in der Heinz-Gerlach-Halle in Bad Münstereifel eine Tanzveranstaltung statt. Gegen 01.00 Uhr versprühte ein unbekannter Täter, aus einer Gruppe von drei Personen heraus, Pfefferspray/Reizgas in der Halle, in der zu diesem Zeitpunkt noch ca. 100 Personen anwesend waren. Insgesamt klagten 16 Personen über Reizungen der Augen, Schleimhäute und Atemwege. 13 Personen wurden ambulant vor Ort behandelt, 3 Personen wurden zur Behandlung in die Krankenhäuser Euskirchen und Mechernich verbracht. Die Veranstaltung wurde durch den Veranstalter nach dem Vorfall beendet.

