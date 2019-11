Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Neustadt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Neustadt am 03.11.2019 wurde der Brandort inzwischen durch einen Brandgutachter begangen. Nach dessen Einschätzung wurde das Feuer durch fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ausgelöst. Konkrete Hinweise auf eine Brandentstehung durch einen technischen Defekt oder eine politische motivierte Straftat liegen bislang nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf 150 000 Euro geschätzt.

