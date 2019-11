Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bauchtasche geraubt

Ludwigshafen (ots)

Am 03.11.2019, gegen 18:25 Uhr, war eine 42-Jährige auf der Thüringer Straße unterwegs als plötzlich von hinten zwei Personen mit einem dunklen Motorroller angefahren kamen, die ihr ihre camouflagefarbene Bauchtasche, die sie über der Schulter trug, wegrissen. In der Bauchtasche waren mehrere hundert Euro. Verletzt wurde die 42-Jährige nicht. Die Unbekannten waren dunkel gekleidet. Wer hat etwas gesehen? Wer kann Angaben machen zu den Unbekannten? Wer weiß etwas über den Verbleib der camouflagefarbenen Bauchtasche? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell