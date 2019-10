Polizeiinspektion Stade

POL-STD: LKW kommt von der Straße ab und landet im Seitenraum, Sechs Einbrüche in Wohn- und Geschäftshäuser am Wochenende im Landkreis Stade, Unbekannte entwenden Kupferfallrohre von Kirche in Harsefeld

Stade (ots)

1. LKW kommt von der Straße ab und landet im Seitenraum

Am heutigen Vormittag gegen kurz vor 09:00 h ist es auf der Kreisstraße 68 zwischen Himmelpforten und Hammah zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein LKW im Graben gelandet ist. Der 27-jährige Fahrer einer Mercedes Zugmaschine mit Anhänger aus Weyhe war zu der Zeit auf der K 68 in Richtung Hammah unterwegs. Dort kam er aus bisher ungeklärter Ursache dann nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Seitenraum. Es gelang dem Fahrer nicht, das schwere Fahrzeug wieder auf die Straße zu bekommen und die Zugmaschine landete schließlich auf der rechten Seite liegend auf der angrenzenden Wiese, der Anhänger blieb im Seitenraum stehen. Die Bergung musste mit schwerem Bergungsgerät vorgenommen und die Kreisstraße dafür vorübergehend gesperrt werden. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-616670 bei der Himmelpfortener Polizeistation zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Sechs Einbrüche in Wohn- und Geschäftshäuser am Wochenende im Landkreis Stade

Am vergangenen Wochenende kam es insgesamt zu sechs Einbrüchen in Wohn- und Geschäftshäuser im Landkreis Stade.

In Jork sind unbekannte Täter am Samstag zwischen 13:00 h und 14:50 h in der Straße Hinterdeich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben eine Terrassentür eingeschlagen und dann im inneren sämtliche Räume durchsucht. Möglicherweise wurden der oder die Einbrecher dann gestört und flüchteten aus dem Haus. Was erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der zweite Tatort in Jork lag in der Straße Hinterbrack. Hier haben Unbekannte am Sonntag zwischen 07:30 h und 11:40 h zwei Fenster eines Einfamilienhauses eingeschlagen und anschließend die Wohnräume durchsucht. Mit einem Fernseher und diversem anderen Diebesgut konnten der oder die Täter dann unerkannt flüchten.

Hinweise in diesen Fällen bitte an die Polizeistation Jork unter 04162-912970

In Hammah haben Unbekannte gleich zweimal zugeschlagen. In der Straße Osterheide wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Haus durchsucht nachdem vorher ein Küchenfenster aufgehebelt werden konnte. Hier flüchteten die Einbrecher mit Schmuck.

In der Straße Sandheide sind unbekannte Einbrecher zwischen Freitag, 07:00 h und heute Morgen, 07:00 h nach dem Einschlagen einer Terrassentürscheibe in ein dortiges Wohnhaus eingedrungen und haben dieses durchsucht. Was hier gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Hinweise in diesen beiden Fällen bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-616670.

In Stade im Claus-von-Stauffenberg-Weg haben Unbekannt zwischen Samstag, 18:30 h und heute Morgen, 07:45 h eine Fensterscheibe der dortigen Kindertagesstätte der Lebenshilfe eingeschlagen und in den Büroräumen dann mehrere Schränke aufgebrochen. Vermutlich ohne Beute mussten der oder die Täter anschließend die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

In Mittelnkirchen in der Dorfstraße haben Unbekannte in der Nacht von gestern auf heute mit einem Stein die Glastür des dortigen Supermarktes eingeschlagen und konnten dann so in das Innere einsteigen. Dem oder den Tätern gelang es dann anschließend die Kasse aus dem Laden zu entwenden und damit die Flucht anzutreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-811980.

3. Unbekannte entwenden Kupferfallrohre von Neuapostolischer Kirche in Harsefeld

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Harsefeld in der Straße Hohenfelde an verschiedenen Stellen am Gebäude der dortigen Neuapostolischen Kirche die Kupferfallrohre der Dachrinne abmontiert und mitgenommen. Der hier entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-909590.

