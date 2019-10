Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Taxi-Büro

Stade (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht zwischen 01:00 h und 06:00 h in Stade in der Straße "Am Schwingedeich" in dem dortigen Gewerbegebiet nach dem Einwerfen einer Fensterscheibe in das Gebäude eines Stader Taxiunternehmens eingestiegen und haben bei der Durchsuchung des Büros Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Menge erbeutet.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell