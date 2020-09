Polizei Essen

POL-E: Essen: Gestohlener Oldtimer in den Niederlanden sichergestellt

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am vergangenen Samstag (12. September) meldete ein 78-jähriger Essener den Diebstahl seines Oldtimers aus dem Bereich Bredeneyer Straße/Frankenstraße - kurze Zeit später konnte der Wagen in den Niederlanden sichergestellt werden.

Der graue Mercedes SL war in einer Tiefgarage untergebracht und von dort verschwunden. Über eine Tracking-App konnte der 78-Jährige seinen Oldtimer in den Niederlanden orten. Die seit Jahren gut funktionierende länderübergreifende Zusammenarbeit mit den niederländischen Polizeikollegen konnte auch in diesem Fall zum Erfolg führen - der Wagen konnte noch am selben Tag im niederländischen Brunssum sichergestellt werden. Das in Essen zuständige Kriminalkommissariat KK32 setzt seine Ermittlungen fort./SyC

