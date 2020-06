Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vom Nachbarn bedroht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 22.06.2020; 15:54 Uhr

Am Montagnachmittag, den 22.06.2020, wurde ein 67jähriger Einbecker am Bahnhof in Einbeck, von seinem Nachbarn verbal bedroht. Nach mehreren Streitigkeiten in der Vergangenheit, bei denen es meist um Verhaltensregeln für ein besseres Miteinander in einem Mehrparteienhaus geht, forderte nun der 37jährige Nachbar den älteren Mann auf, keine Fotoaufnahmen des persönlichen Lebensbereiches von ihm zu machen und drohte dabei mit lebensbedrohlichen Konsquenzen. Die Polizei hat gegen den jüngeren Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall am Bahnhof machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

