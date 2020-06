Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Einbeck übergibt Sicherheitsbericht 2019 an die Bürgermeisterin der Stadt Einbeck

(kel) Wie bereits in Dassel wurde nun auch in Einbeck der Sicherheitsbericht 2019 der Polizeidirektion Göttingen an die Stadt Einbeck übergeben. Der neue Leiter des PK Einbeck, Erster Kriminalhauptkommissar Frank Keller und der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Kriminalhauptkommissar Heiko Meusel, übergaben den Bericht an die Bürgermeisterin, Frau Dr. Sabine Michalek. Hierbei wurden der Bürgermeisterin u.a. wichtige Details zur Organisation der Polizeidirektion Göttingen und der Polizeiinspektion Northeim erläutert. Die Bewältigung besonderer Einsatzlagen, insbesondere einige versammlungsrechtliche Aktionen im Stadtgebiet von Einbeck, wie sie ja auch aktuell stattfinden, wurden aus Sicht der Polizei und der Stadt Einbeck als Versammlungsbehörde beleuchtet. Für die Stadt Einbeck und alle Ortsteile wurden durch EKHK Keller Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr wurde in 2019 nur ein sehr geringfügiger Anstieg an Straftaten verzeichnet, die Gesamtaufklärungsquote konnte erneut gesteigert werden und liegt mit gut 72% weit über dem Landesdurchschnitt. Weiterhin wurden diverse Maßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit vorgestellt und Präventionskonzepte, wie z.B. zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen (Enkeltrick/Falscher Polizist), erläutert. Frau Dr. Michalek bedankte sich für die Berichtsübergabe und die begleitenden Informationen. Sie sei davon überzeugt, dass die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei und der Stadt Einbeck auch weiterhin erfolgreich sein wird.

