Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Sonntag, 21.06.2020, 15.40 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Sonntagnachmittag kam es in der Einbecker Landstraße in Höhe des Hermann-Teuteberg Kreisverkehrsplatzes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13- jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 38- jährigen polnischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem Pkw Fiat die Einbecker Landstraße. Beim Überfahren eines Fußgängerüberweges fuhr der 13-jährige Radfahrer aus Northeim in die hinter linke Fahrzeugtür des Fiat. Er stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Hautabschürfungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

