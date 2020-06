POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, 21. Juni 2020, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lipperandstraße / Römerstraße leicht verletzt. Er befuhr den Radweg der Römerstraße stadtauswärts und passierte zum Unfallzeitpunkt den Ausfahrtsbereich zu der Lipperandstraße. Ein 74-jähriger Autofahrer kam wiederum mit seinem Hyundai von der Lipperandstraße abgefahren und beabsichtigte nach rechts auf die Römerstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radler. Der leicht verletzte Fahrradfahrer wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (as)

