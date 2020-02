Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Unsichere Fahrweise

Kuppenheim (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstagabend davon in Kenntnis gesetzt, dass die Lenkerin eines Mazda in Kuppenheim auf der L67 mit einer extrem unsichere Fahrweise unterwegs sein soll. Zwei Verkehrsteilnehmern war dieser Umstand gegen 18:40 Uhr aufgefallen und alarmierten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnten die Fahrerin zu Hause antreffen. Die Ursache für das Verhalten könnte in gesundheitlichen Problemen liegen. Daher wird von den Beamten eine entsprechende Meldung an die Führerscheinstelle vorgelegt.

