Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Eine Woche lang, vom Donnerstag, 12. Dezember 2019, bis zum Donnerstag, 19. Dezember 2019, wird die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta ihre Kontrollmaßnahmen rund um das Thema Fahrrad intensivieren. Ist ein Fahrradfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt, bedeutet dies häufig auch eine mindestens leichte Verletzung, wenn nicht sogar schlimmer. Es ist erklärtes Ziel der Polizei Cloppenburg/Vechta die Unfallzahlen mit beteiligten Fahrradfahrern zu reduzieren. Hierzu stehen in der kommenden Kontrollwoche insbesondere die Einhaltung der Verkehrsregeln, aber auch der verkehrstüchtige Zustand des Fahrrades im Fokus. Neben dem eigenen, korrekten Verhalten im Straßenverkehr kann Sichtbarkeit ein entscheidender Faktor bei der Vermeidung von Unfällen sein. Dies beginnt bereits bei einer funktionstüchtigen und auch eingeschalteten Beleuchtung am Fahrrad und kann sinnvoll durch reflektierende Bekleidung oder Zubehör ergänzt werden. Neben der konsequenten Ahndung von festgestellten Verstößen setzen die Polizeibeamten auf Sensibilisierung für die geltenden Verkehrsregeln und die eigene Sicherheit.

