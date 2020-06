Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsrowdy spannt Seil über Fahrbahn und verletzt Polizeibeamten

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 21. Juni, gegen 00.45 Uhr spannte ein 29-jähriger Verkehrsrowdy ein Seil über die Fahrbahn der Otto-Brenner-Straße. Ein Toyota-Aygo-Fahrer fuhr in das auf Brusthöhe gespannte Drahtseil; es entstand Sachschaden. Ein Motorradfahrer konnte durch Warnung von Zeugen dem Drahtseil ausweichen. Der 29-Jährige schlug daraufhin mit einer Holzlatte nach dem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer und der Toyotafahrer blieben unverletzt. Der Täter konnte am Tatort durch die Polizei festgenommen werden. Bei der Festnahme verletzte der Randalierer einen 22-jährigen Polizeibeamten leicht; dieser blieb dienstfähig. Gegen den 29-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand eingeleitet. (kt)

