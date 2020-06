Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunkener Rollerfahrer schwer verletzt

Hamm-Norden (ots)

Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Mofa-Fahrer bei einem Alleinunfall am Samstag, 20. Juni auf dem Großen Sandweg. Gegen 22.40 Uhr fuhr der 25-Jährige auf dem Großen Sandweg in westliche Richtung und stieß gegen eine Mittelinsel. Er kam zu Fall und wurde anschließend von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der Rollerfahrer war alkoholisiert; ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. (kt)

