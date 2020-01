Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Suche nach Unfallverursacher***

Hundsangen (ots)

Am Dienstag, den 21.01.2020 in der Zeit zwischen 12.30 und 16.00 Uhr ereignete sich in der Grabenstraße Höhe Hausnummer 12 in Hundsangen ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug (wohlmöglich Pkw) auf das Heck eines dort geparkten anderen Pkws aufgefahren sein, wodurch ein nicht unerheblicher Schaden an dessen Stoßstange entstand. Auffällig war eine größere Ölspur an der Unfallstelle, die in Richtung Hadamar führte uns sich Ortsausgang Hundsangen verflüchtigte.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer 02602/92260

