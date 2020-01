Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Hirtscheid (ots)

Am 20.01.2020 ereignet sich um 16:45 Uhr zwischen den Ortschaften Alpenrod und Hirtscheid auf der dortigen Alpenroder Straße ein Unfall. Durch Missachtung des Rechtsfahrgebotes stoßen dort zwei Fahrzeuge mit den Spiegeln gegeneinander, so dass ein Sachschaden entsteht. Das unfallflüchtige Fahrzeug fährt ohne sich um den Schaden zu kümmern in Richtung Hirtscheid davon.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Fahrer bzw. das Fahrzeug des Unfallflüchtigen geben?

Hinweise unter 02662-9558-100 an die Polizeiinspektion in Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell