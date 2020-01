Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nentershausen - Spritztour ohne Führerschein endet mit Verkehrsunfall

Montabaur (ots)

Ein 18-jähriger, der sich noch in der Fahrschulausbildung befindet, nahm in der vergangenen Nacht Zuhause unbemerkt einen Fahrzeugschlüssel an sich und machte mit dem Pkw der Mutter eine Spritztour durch den unteren Westerwald. Aufgrund mangelnder Fahrpraxis verursachte er in Nentershausen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Anschließend flüchtete er mit dem Pkw von der Unfallstelle, fuhr wieder nach Hause und legte sich schlafen. Da er aber an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen des Pkw verloren hatte, bekam er noch in der Nacht Besuch durch die Polizei. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch noch unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, zudem dürfte sich der baldigen Erwerb seines Führerscheines erst einmal verzögern.

