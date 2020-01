Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Bad Ems (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 18.01.2020, 22:00 Uhr, bis Sonntag, dem 19.01.2020, 12:35 Uhr, kam es vor dem Anwesen in der Gartenstraße 3 in Bad Ems zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen dort am rechten Fahrbahnrand abgestellten schwarzen BMW. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten. Die Polizei Bad Ems bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang sowie dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

