POL-OG: Offenburg - Mehrere Haftbefehle nach Diebstählen

Offenburg (ots)

Nach verschiedenen unabhängig voneinander begangenen Diebstählen am Donnerstag führte für zwei Männer am Freitag der weitere Weg in Haft. Gegen 14 Uhr waren am Donnerstagnachmittag zwei Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße zu Gange. Nachdem ein 49 Jahre alter Mann im Markt Champagner-Flaschen mit einem Wert von über 500 Euro in einem Rucksack deponierte und sie nahe des Eingangs platzierte, sollte ein 43 Jahre alter mutmaßlicher Komplize diese von außen dort abholen. Auf das Treiben des Duos war zwischenzeitlich jedoch eine Mitarbeiterin aufmerksam geworden, so dass der 43-Jährige bei der Abholung festgehalten und der alarmierten Polizei überstellt werden konnte. Sein sechs Jahre älterer Komplize konnte in der Zwischenzeit den Markt jedoch verlassen. Zwischenzeitlich durchgeführte Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass der 43-Jährige bereits am vergangenen Samstag im gleichen Markt Champagner im Wert von rund 300 Euro entwendet hatte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurde eingeleitet. Unabhängig von diesem Duo wurde ein ebenfalls polizeibekannter 35-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr durch einen Mitarbeiter in einem Lebensmitteldiscounter in der Freiburger Straße bei einem Diebstahl ertappt. Da den alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg bekannt war, dass aufgrund zurückliegender Diebstähle ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn bestand, wurde der Mann vorläufig festgenommen. Neben dem Spektiv, das er in dem Discounter versucht hatte zu entwenden, wurden noch verschiedene andere Artikel bei ihm aufgefunden. Der Mittdreißiger verstieß darüber hinaus noch gegen eine polizeirechtliche Verfügung, die ihm den Aufenthalt in der Stadt wegen einiger zurückliegender Diebstahlsdelikte verbot. Nach erfolgter Haftvorführung folgte ein Richter des Amtsgerichts Offenburg den Anträgen der Staatsanwaltschaft Offenburg in den beiden Fällen und erließ gegen den 43-jährigen einen Haftbefehl, während der gegen den 35-Jährigen bereits bestehende Haftbefehl in Vollzug gesetzt wurde. Die beiden Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach dem flüchtigen 49-Jährigen wird derzeit noch gefahndet.

