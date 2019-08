Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Futterautomaten am Wildpark aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Zum wiederholten Mal wurden Futterautomaten am Wildpark aufgebrochen. Ein Zeuge konnte am Dienstag gegen 22.45 Uhr beobachten, wie sich drei bislang unbekannte Täter an den Automaten zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers blieb die Suche nach den Männern erfolglos.

