POL-KA: (CW) Bad Herrenalb- Von Fahrbahn abgekommen

Ein 75-jähriger Opel-Fahrer ist am Dienstag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war auf der Moosburger Straße (K 4331) aus Richtung Althof kommend in Fahrtrichtung Bernbach unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

