Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Mehrere Pkw-Reifen beschädigt

Karlsruhe-Durlach (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 19.50 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter in der Turmberg- und Gärtnerstraße an mehreren geparkten Fahrzeugen die Reifen beschädigt. Die betroffenen Reifen befanden sich immer auf der Gehwegseite. Derzeit handelt es sich um insgesamt sieben Pkws die beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe- Durlach.

