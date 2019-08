Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Weitergeleitete Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrüger mit Bildern einer Überwachungskamera

Waghäusel (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen ist aktuell mit Bildern einer Überwachungskamera auf der Suche nach einem Trickbetrüger. Hier geht's zur aktuellen Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4336525

Wie aktuelle Ermittlungen ergaben, soll der gesuchte Trickbetrüger auch im Bereich Waghäusel-Kirrlach in einem Fall als Taschendieb in einem Supermarkt in Erscheinung getreten sein. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25.06.2019.

Hinweise zu dem Mann nehmen die Beamten des Kommissariats 24 in Darmstadt gerne telefonisch, unter der Nummer 06151/969-0, entgegen.

