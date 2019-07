Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickbetrüger mit Bildern einer Überwachungskamera

Alsbach-Hähnlein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Ermittlungsbehörden gezielt mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem vermeintlichen Trickbetrüger. Der abgebildete Mann steht im Verdacht, mit dem sogenannten Münzwerftrick mehrere Tausend Euro erbeutet zu haben. Bei der Umsetzung der Masche wirft der Betrüger Geldmünzen auf den Boden und spricht dann gezielt ausgesuchte Personen an, denen er erzählt, dass sie Geld verloren haben. Den Moment des Aufhebens und der damit einhergehenden Unachtsamkeit nutzt der Täter und bestiehlt seine Opfer.

Am Mittwochvormittag, den 19.06.2019, soll der Tatverdächtige auf einem Parkplatz eines Discounters in der "Neue Bergstraße" auf diese Weise die EC-Karte einer 77-jährigen Frau erbeutet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der vermeintliche Trickbetrüger bereits zuvor die Frau beim Bezahlen an der Kasse ausspionierte, um so den Pin sowie den Aufbewahrungsort der dazugehörigen Karte herauszufinden. Unmittelbar nach der Tat soll der Tatverdächtige die erbeutete Karte bei mehreren Geldabhebungen sowie Einkäufen in nahegelegenen Märkten eingesetzt haben.

Bereits im Juni 2018 geriet der abgebildete Mann in das Visier der Beamten, nachdem er auf die gleiche Weise, auf dem Parkplatz des Discounters in der "Neue Bergstraße", die Geldbörse einer 78-jährigen Frau erbeutet haben soll. Auch in diesem Fall wurde die Karte unmittelbar nach der Tat in nahegelegenen Märkten für Einkäufe und zur Geldabhebung eingesetzt.

In beiden Fällen trug der Mann die auffällige Sportkappe mit dem Tarnmuster und dem Aufdruck des Weißkopf-Seeadlers.

Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass der Tatverdächtige nicht allein gehandelt hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 24 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

Unsere Verlinkung: https://www.polizei.hessen.de/fahndung/personen/broker.jsp?uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-af82bb838f39&uCon=c5770fdd-a9ff-3c61-a18f-59d1c4fe2cd0&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d

