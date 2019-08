Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Frau stürzt sich auf Werbegeschenk und verletzt dabei zwei Mädchen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Bereits am 20.07.2019, gegen 21:30 Uhr, kam es im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Pforzheim Huchenfeld zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 10-jährigen Mädchen. Eine bislang unbekannte Frau hatte es offenbar auf Kochlöffel abgesehen, welche als Werbegeschenk vom Dach des Supermarktes geworfen wurden. Ohne Rücksichtnahme auf umstehende Personen stürzte sich die Frau auf die Kochlöffel. Zwei 10-jährige Mädchen, welche in Begleitung der Oma das Fest besuchten, wurden hierbei leicht verletzt. Der Vorfall muss sich rechtsseitig in der Nähe des Eingangs ereignet haben.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: - Etwa 30 - 40 Jahre alt - 170 cm groß - Lange dunkelbraune offen getragene Haare - Trug kleine Kreolen - War mit einer jeansfarbenen Hose und einem kurzärmligen Oberteil bekleidet - Hohe Stimme - Hatte lange Wimpern und rote Lippen

Da die Tatverdächtige bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, ist das Polizeirevier Pforzheim-Süd nun auf der Suche nach Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3311, mit dem Polizeirevier Pforheim-Süd in Verbindung zu setzen.

