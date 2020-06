Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 88-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 88-jähriger Mazda-Fahrer bei einem Verkehrunfall am Samstag, 20. Juni auf der Horster Straße. Gegen 11.50 Uhr fuhr der 88-Jährige auf der Horster Straße in östlicher Fahrtrichtung und kam in der Nähe der Wellenbuschstraße von der Fahrbahn nach rechts ab. Er stieß gegen einen geparkten Mercedes. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Mazda-Fahrer wird stationär im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 15000 Euro. (kt)

