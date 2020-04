Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motorrad fährt in abbiegendes Auto - 52-jähriger Biker verletzt ++ Unfallflucht zwischen Bellen und Rosebruch - Polizei sucht Zeugen ++ 58-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Motorrad fährt in abbiegendes Auto - 52-jähriger Biker verletzt

Heeslingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 142 zwischen Wiersdorf und Weertzen ist am Montagmittag ein 52-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte kurz vor 13 Uhr mit seinem VW Passat von der Landesstraße nach links in die Straße Zum Hof Adiek abbiegen wollen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er dabei nicht geblinkt. In diesem Moment setzte der Biker zum Überholen des Pkw an. Der 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug nicht verhindern. Er zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund zehntausend Euro.

Unfallflucht zwischen Bellen und Rosebruch - Polizei sucht Zeugen

Bellen. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag auf der Kreisstraße 210 zwischen Roseburch und Bellen ereignet hat, sucht die Botheler Polizei nach einem noch unbekannten Trecker-Fahrer und dem ebenfalls unbekannten Fahrer eines schwarzen Audi A3. Gegen 11.30 Uhr seien sich auf der Kreisstraße ein blauer Traktor des Herstellers Ford, hinter dem eine rote Egge angehängt war, und ein Bus entgegengekommen. Dabei soll der Traktor auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Der 39-jährige Busfahrer musste ausweichen und überfuhr im Seitenraum einen Leitpfosten. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Möglicherweise hat er den Vorfall nicht wahrgenommen. Nun bitten die Beamten den Unfallverursacher oder den Fahrer des schwarzen Audi A3, der hinter dem Traktor gefahren sein soll, sich unter Telefon 04266/95568-0 zu melden.

58-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bergstraße/Soltauer Straße/Am Sande ist am Montagvormittag eine 58-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein 80-jähriger Autofahrer hatte dort gegen 10.30 Uhr mit seinem VW Passat von der Bergstraße nach rechts abbiegen wollen und dabei eine Radfahrerin, die bei Grünlicht seinen Weg kreuzte, übersehen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radlerin zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Unfallflucht wurde beobachtet

Zeven. Eine aufmerksame Zeugin hat am Montagvormittag auf einem Parkplatz an der Lindenstraße eine Unfallflucht beobachtet und durch ihre Feststellungen zur Aufklärung beigetragen. Demnach hatte eine 80-jährige Autofahrerin kurz vor 9 Uhr beim Ausparken einen VW Fox angefahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Die Frau setzte ihre Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Möglicherweise hat sie die Kollision nicht bemerkt. Die Polizei leitete gegen die Seniorin ein Verfahren wegen des Verdacht der Unfallflucht ein

Einbruch in das Lager vom Domshof

Rotenburg. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in das Restaurant Domshof eingebrochen. Dazu knackten sie ein Vorhängeschloss zum Vorratsraum des Lokals. Aus einer Tiefkühltruhe nahmen die Unbekannten Fleischwaren heraus und verschwanden dann mit der Beute. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Vandalismus am Klostermuseum

Zeven. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes eine Sachbeschädigung am Museum Kloster Zeven begangen. Vom Stadtpark aus warfen sie eine Bierflasche gegen eine Fensterscheibe. Dadurch entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Zevener Polizei.

