POL-ROW: ++ Verkehrsunfall auf der L 119 - Zwei Menschen verletzt ++ Hansalinie A1 - Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall ++ Zevener Polizei schnappt junge Geldfälscher ++

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall auf der L 119 - Zwei Menschen verletzt

Ebersdorf. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 119 sind am Sonntagabend zwei junge Menschen verletzt worden. Ein 19-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Cuxhaven war gegen 20.20 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Landesstraße aus Richtung Großenhain in Richtung Ebersdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte im linken Seitenraum gegen einen Baum. Dabei zogen sich der 19-Jährige und seine 16-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Beide kamen im Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.

Hansalinie A1 - Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Bockel/A1. Alkohol am Steuer dürfte am Sonntagabend die Ursache für einen schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie in Richtung Bremen gewesen sein. Ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rotenburg hatte die Autobahn gegen 18.30 Uhr an der Anschlussstelle Bockel verlassen wollen. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam sein Toyota nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stillstand. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Seine 32-jährige Beifahrerin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,6 Promille an. In dem Unfallwagen fand die Polizei außerdem eine kleine Menge an Rauschgift. Die Beamten stellten die Drogen und auch den Führerschein des Unfallverursachers sicher. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Zevener Polizei schnappt junge Geldfälscher

Zeven. Am Freitagabend sind drei Jugendliche in einer Grillstube an der Labesstraße mit Falschgeld erwischt worden. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Zevener und ein noch unbekannter Komplize hatten gegen 19 Uhr nacheinander den Imbiss betreten. Der Erste des Trios ließ sich einen gefälschten 20-Euro-Schein in vier 5-Euro-Scheine wechseln. Sein Komplize wollte daraufhin mit einem ebenfalls gefälschten 20-Euro-Schein eine Capri-Sonne bezahlen. Die Angestellte erkannte auf dem Schein einen Schriftzug, der auf eine Farbkopie hindeutete. Darauf angesprochen verließen die jugendlichen Täter den Imbiss und flüchteten in Richtung Kivinanstraße. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei konnte zwei Täter in der Kampstraße aufgreifen. Bei ihnen fanden die Beamten 37 ebenfalls gefälschte 10 und 20-Euro-Scheine und weiteres Bargeld. Der dritte Komplize konnte entkommen.

Verbotene Grillparty - Polizei leitet mehrere Bußgeldverfahren ein

Gnarrenburg. Am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr hat die Bremervörder Polizei einen Hinweis über eine verbotene Grillparty in der Hindenburgstraße erhalten. Die Beamten nahmen sich sofort der Sache an und trafen vor Ort auf mehrere Personen. Weil keine Ausnahmen für eine Zusammenkunft von mehr als zwei Personen vorlagen, leitete die Polizei gegen alle Betroffenen Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

Einbruch in Doppelhaushälfte

Rotenburg. Unbekannte Täter sind am Samstagmittag in der Zeppelinstraße in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes eine Terrassentür auf. Zielgerichtet gingen die Unbekannten in der Wohnung auf die Suche nach Beute. Sie fanden zwei Geldbörsen und nahmen das Bargeld heraus. Damit machten sich die Täter aus dem Staub.

Fünf Autos am Bahnhof aufgebrochen

Rotenburg. Unbekannte Täter haben am Samstag auf dem Parkplatz am Rotenburger Bahnhof fünf Autos aufgebrochen. Sie schlugen die Seitenscheibe eines Hyundai, eines Ford Focus, eines VW UP!, eines VW Polo und eines Opel Vectra ein und durchsuchten die Innenräume der Fahrzeuge nach Beute. Was die Täter dabei erbeutet haben, steht noch nicht fest. Das werden die folgenden Ermittlungen ergeben. Zeugen, die am Samstag in der zweiten Tageshälfte verdächtige Personen am Bahnhof gesehen haben oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Auto vor dem Reitstall aufgebrochen

Zeven. Unbekannte Täter haben am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Reitstall an der Kirchhofsallee einen VW Lupo aufgebrochen. Im Innenraum des weißen Fahrzeugs dürften die Unbekannten eine Handtasche auf dem Rücksitz entdeckt haben. Sie warfen die hintere Seitenscheibe des Kleinwagens ein und nahmen die Handtasche mit einer Geldbörse, Bargeld und Führerschein und Fahrzeugschein mit. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0 an die Polizei in Zeven.

