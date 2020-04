Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Räuberischer Ladendieb kann fliehen - Polizei bittet um Hinweise ++ Unfallflucht auf Parkplatz an der Kreisstraße 219 - Polizei sucht Zeugen ++ Vandalismus am Unterstedter Schafstall ++

Rotenburg (ots)

Räuberischer Ladendieb kann fliehen - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist ein bislang noch unbekannter Ladendieb in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf dem Rusch auf frischer Tat ertappt worden. Der Unbekannte, der als mittelgroßer, junger Mann Ende zwanzig beschrieben wird, hatte kurz nach 11 Uhr einen Kopfhörer und Aufsteckzahnbürsten in seinem Rucksack verschwinden lassen. Nachdem er die Kasse passiert hatte ohne dafür zu zahlen, wurde er von einer Mitarbeiterin des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Der Täter warf den Rucksack weg und die Zeugin versuchte ihn aufzuhalten. Auch der der hinzukommende Marktleiter konnte die Flucht des Ladendiebes nicht vereiteln. Der Flüchtige war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover. Er hatte schwarzes Haar. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Unfallflucht auf Parkplatz an der Kreisstraße 219 - Polizei sucht Zeugen

Westerholz. Nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag vergangener Woche an der Kreisstraße 219 zwischen Rotenburg und Westerholz ereignet hat, sucht die Scheeßeler Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr dürfte der noch unbekannte Fahrer eines ebenfalls unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz an der Straße Pflahlsberg vermutlich beim Rangieren den Fahrradträger an einem goldfarbenen VW Golf mit Verdener Kennzeichen beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Parkplatz ist von der Kreisstraße aus gut einzusehen. Mitteilungen bitte unter Telefon 04263/98516-0.

Fahrradschloss mit Bolzenschneider geknackt - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Ein unbekannter Fahrraddieb hat am Dienstagvormittag vom Fahrradständer des REWE-Marktes an der Stader Straße ein Fahrrad gestohlen. Das graue Mountainbike vom Hersteller Moma stand zwischen 9 Uhr und 9.45 Uhr mit einem Kombinations-Kettenschloss angeschlossen am Ständer. Als der Eigentümer vom Einkauf zurückkam, war nur noch das Schloss da. Der Dieb hatte es mit einem Bolzenschneider geknackt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Eigentümer gesucht - Polizei bittet um Hinweise

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Fahrrades. Damit war zuvor ein 15-jähriger Jugendlicher unterwegs. Bei einer Kontrolle machte er unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des weiß-schwarzen Trekkingrades der Marke Pegasus. Auffällig daran ist ein roter Prüfaufkleber des ADAC aus dem Jahr 2011 auf der oberen Querstange. Die Ermittler erhoffen sich, dass der rechtmäßige Eigentümer sein Fahrrad erkennt und unter Telefon 04261/9470 Hinweise zu dem Abhandenkommen des Rades geben kann.

Unverbesserlicher Ladendieb versucht es aufs Neue

Zeven/Aspe. Der unverbesserliche Ladendieb, der am Dienstmittag gleich drei Mal in einem Einkaufsmarkt an der Straße Auf der Worth beim Diebstahl von Alkohol erwischt wurde, ist am Mittwochvormittag erneut in einem Markt an der Straße Zum Hochkamp in Erscheinung getreten. Um 10.45 Uhr und kurz nach 11 Uhr versuchte er zweimal Alkohol zu stehlen. Doch auch diese Versuche wurden entdeckt. Auf sein Konto gehen jetzt zwei weitere Diebstähle und auch zwei Fälle von Hausfriedensbruch.

Vandalismus am Unterstedter Schafstall

Unterstedt. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Teile des Unterstedter Schafstalls in der Verlängerung der Straße Hempberg beschädigt. Sie zerstörten das Mauerwerk und ein Vogelhaus. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Vandalen bitte unter Telefon 04261/947-0.

Motorrad übersehen - 42-jähriger Biker verletzt

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bremervörder Straße und der Kreisstraße 118 in Richtung Ohrel ist am Mittwochnachmittag ein 42-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem VW Passat von der Bundesstraße nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollen. Dabei hat er vermutlich den Biker, der mit seiner Aprilia in Richtung Bevern unterwegs war, übersehen. Der Mann machte eine Vollbremsung und kam dadurch zu Fall. Beim Sturz zog er sich eine Knieverletzung zu. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über dreitausend Euro.

