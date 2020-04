Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Landwirtschaftlicher Anhänger vom Hof gestohlen ++ Unfallflucht auf Mehrparteienparkplatz - Polizei sucht Zeugen ++ Container an der Motorsportrennbahn aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Landwirtschaftlicher Anhänger vom Hof gestohlen

Ostereistedt. Unbekannte Täter haben in der vorletzten Woche in der Godenstedter Straße einen landwirtschaftlichen Anhänger gestohlen. Der Dreiseiten-Kipper vom Hersteller Bergmann stand unter dem Vordach der Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens. Zwischen Mittwoch, dem 08.04., und Freitag, dem 10.04., verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände und rollten ihn davon. Wie sie den Anhänger abtransportiert haben, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Unfallflucht auf Mehrparteienparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich von Sonntag auf Montag auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Straße Am Rehmenfeld ereignet hat, bitte die Polizei um Hinweise. In diesem Zeitraum dürfte der Fahrer eines weißes Fahrzeugs einen geparkten Skoda vermutlich beim Rangieren beschädigt haben. Bei der Spurensuche fanden die Beamten weißen Lackanhaftungen. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Container an der Motorsportrennbahn aufgebrochen

Mulmshorn. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Motorsportclubs am Sottrumer Weg mehrere Container aufgebrochen. Sie hatten zunächst den Zaun der angrenzenden Rennbahn beschädigt. Aus den Containern nahmen sie Schleifwerkzeug, Schweißgerät und anderes Werkzeug mit.

Diebe scheitern an der Milchtankstelle

Visselhövede. Vermutlich mit einem Brecheisen haben unbekannte Täter am Sonntag versucht, eine sogenannte Milchtankstelle eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Am Brink aufzubrechen. Die Unbekannten dürften es auf die Kasse in dem Automaten abgesehen haben. Als die Alarmanlage des Geräts auslöste, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht.

Scheibe vom Taxi eingeschlagen

Zeven. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im Eschenweg das Fenster eines Taxis eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug nahmen sie lediglich ein Fahrtenbuch. Mehr dürften sie nicht erbeutet haben.

