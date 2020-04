Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der B 74 ++

Rotenburg (ots)

26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der B 74

Bremervörde/Elm. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 74 zwischen Elm und Bremervörde ist am Sonntagnachmittag ein 26-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Stade ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seiner Suzuki in Richtung Bremervörde unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Dabei dürfte er zu spät erkannt haben, dass der 56-jährige Führer des landwirtschaftlichen Fahrzeugs nach links in die Straße Westerholz abbog. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er gegen den abbiegenden Traktor. Durch die Wucht des Aufpralls zerriss das Motorrad in zwei Teile. Ein Notarzt konnte am Unfallort nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. An seiner Maschine entstand ein Totalschaden. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für zwei Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell