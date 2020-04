Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Präventionsfachtagung abgesagt

Rotenburg (ots)

Nachdem Bundes-und Landesregierung perspektivisch die nächsten Wochen in der Coronakrise skizziert haben, ist nun endgültig klar, das auch die diesjährige Präventionsfachtagung am 28.05.20 in Rotenburg ausfallen muss. Das Gemeinschaftsprojekt von Kinder- und Jugendpsychatrie, Präventionsrat und Polizeiinspektion wollte sich in diesem Jahr eigentlich dem Thema Jugendgewalt widmen. "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", so Thomas Teuber vom Präventionsteam der Rotenburger Polizei. "Wir möchten das Thema Jugengewalt dann im nächsten Jahr aufgreifen", so Teuber weiter. Termin für die Fachtagung soll dann im Mai 2021 sein.

