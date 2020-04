POL-ROW: ++ 71-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt ++ Unfallflucht im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen ++ Unfallflucht auf dem E-Center Parkplatz - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

71-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Molkereistraße/Labesstraße ist eine 71-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte die vorfahrtberechtigte Radlerin vermutlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau Prellungen und Abschürfungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Unfallflucht im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Die Zevener Polizei ermittelt derzeit bei einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagvormittag im Stadtgebiet ereignet haben dürfte. Derzeit ist allerdings nicht bekannt, wo genau es dazu gekommen ist. Die Halterin eines schwarzen Opel Zafira hatte ihren Wagen zwischen 9 Uhr und 11 Uhr in der Kirchhofsallee vor einer Arztpraxis, in der Straße Kattrepel auf dem Parkplatz hinter Surger, in der Gartenstraße auf dem Parkplatz von Rossmann, im Brakeweg auf dem Parkplatz einer Videothek und in der Straße Zum Hochkamp auf dem Parkplatz des E-Centers abgestellt. An diesen Orten dürfte der Opel von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Unfallflucht auf dem E-Center Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Zeven/Aspe. Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmittag auf dem Parkplatz des E-Centers an der Straße Zum Hochkamp ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Demnach ist zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr ein schwarzer Mercedes von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Als die Fahrerin nach dem Einkaufen zu ihrem Auto zurückkam, wies die gesamte Beifahrerseite Kratzer auf. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/93060.

Wachsame Seniorin verhindert Enkeltrick

Zeven. Am Donnerstagnachmittag hat sich eine unbekannte Anruferin unerwartet bei einer 89-jährigen Zevenerin gemeldet. Die Frau gab am Telefon an, dass sie gerade einen Verkehrsunfall gehabt hätte und nun dringend eine größere Summe Bargeld zur Regulierung des Schadens benötige. Vermutlich handelte es sich in diesem Fall um eine Form des Enkeltricks. Die Seniorin erkannte die Masche und ließ sich nicht hereinlegen. Sie beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

