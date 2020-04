Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Eternitplatten im Thörenwald entsorgt ++

Rotenburg (ots)

Eternitplatten im Thörenwald entsorgt

Freetz. Unbekannte haben in den vergangenen Tagen im Thörenwald nordöstlich der Ortschaft zwischen der A 1 und der L 130 rund zwei Kubikmeter Bauschutt illegal entsorgt. Sie luden die Eternitplatten einfach in der Natur ab und machten sich dann aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter bitte an die Polizeistation in Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

