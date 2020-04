Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Wenig Einsätze am Osterwochenende - Polizei zeigt sich zufrieden ++ Fahrgast raubt Zugbegleiterin das Handy ++ Hansalinie - Familie verunglückt nach Reifenplatzer ++

Rotenburg (ots)

Wenig Einsätze am Osterwochenende - Polizei zeigt sich zufrieden

LK Rotenburg. Zufrieden, aber auch mit Erleichterung blickt die Polizei im Landkreis Rotenburg auf das Einsatzgeschehen am Osterwochenende zurück. Die meisten Menschen verhielten sich nach Feststellungen der Beamten verantwortungsbewusst und hielten die Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung ein. Dabei hatte das schöne Wetter zu Spaziergängen in der Natur und auch in den Innenstädten eingeladen. Trotz der positiven Bilanz gab es kleinere Vorfälle, bei denen die Beamten einschreiten mussten.

Am Freitagabend wurde der Bremervörder Polizei in der Straße Im Sick in Selsingen eine Grillparty mit mehreren jungen Menschen gemeldet. Dies sei nach Angaben von Zeugen bereits häufiger vorgekommen. Eine Streifenbesatzung schaute sich dort um und traf auf acht Frauen und Männer im Alter von 17 bis 22 Jahren. Da alle aus unterschiedlichen Haushalten kamen, verstießen sie gegen die Corona-Bestimmungen. Gegen fünf von ihnen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Drei Gäste verließen die Party fluchtartig.

Bei einer Streifenfahrt durch die Ahe entdeckten Beamte der Rotenburger Polizei am Freitag im Wald ein Lagerfeuer. Darum saßen fünf junge Leute. Beim Eintreffen der Beamten nahm einer sofort Reißaus. Drei Erwachsene und ein Jugendlicher müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Fahrgast raubt Zugbegleiterin das Handy

Rotenburg. Am Samstagabend ist es auf einem Gleis des Rotenburger Bahnhofs zum Raub eines Handys gekommen. Ein 21-jähriger Mann hatte gegen 18 Uhr zunächst die Tür eines stehenden Metronoms blockiert. Eine Zugbegleiterin wollte das unterbinden. Der junge Mann schlug der Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Beim Sturz auf den Boden verlor die Zugbegleiterin ihr Handy und ein mobiles Ladeakku. Der Täter schnappte sich beides und flüchtete vom Bahnhof. Die Rotenburger Polizei konnte ihn kurz darauf im Rahmen einer Fahndung ergreifen.

Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße / Appelchaussee sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 40-jährige Autofahrerin hatte gegen 13.20 Uhr mit ihrem VW Golf aus der Appelchaussee nach links auf die Bremer Straße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links in Richtung Rotenburg fahrenden Opel eines 82-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zogen sich beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Sie wurden in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund sechzehntausend Euro.

Hansalinie - Familie verunglückt nach Reifenplatzer

Elsdorf/A1. Durch einem Reifenplatzer sind am Sonntagabend auf der Hansalinie A1 vier Menschen verletzt worden. Alle waren gegen 19.30 Uhr in einem BMW in Richtung Hamburg unterwegs, als der Reifen platzte. Die 26-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Sichtdreiecke der Anschlussstelle Elsdorf. Neben der Fahrerin erlitten auch ihr 28-jähriger Ehemann und deren 2 und 5 Jahre alten Kinder leichte Verletzungen. Alle wurden in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Unbekannter schmeißt Monitor aus Ärztehaus

Rotenburg. Ein noch Unbekannter hat am Samstagabend aus einem der oberen Stockwerke des Ärztehauses einen Monitor auf den Parkplatz des Wohn- und Geschäftshauses geworfen und dabei zwei Autos beschädigt. Eine Zeugin, die in ihrem Auto auf dem Parkplatz saß, bemerkte kurz nach 18 Uhr im Rückspiegel, dass ein größerer Gegenstand auf ein anderes Auto gefallen war. Die Frau stieg aus und erkannte den schwarzen Monitor. Er war direkt in die Windschutzscheibe eines VW Passat gekracht. Außerdem wurde ein Citroen durch Splitter beschädigt. Die Rotenburger Polizei bittet in dieser Sache unter Telefon 04261/9470 um Hinweise.

Diebstahl aus Hofladen

Brauel. Die Zevener Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Dieb, der Lebensmittel aus einem Hofladen genommen und zu wenig Geld dafür bezahlt hat. Der Mann hatte am Freitagvormittag 30 Eier und drei Kilo Kartoffeln aus dem kleinen Stand am Müller-Brauel-Weg genommen und in seinen schwarzen Mercedes geladen. Er hätte dafür 13,50 Euro bezahlen müssen, legt aber nur sechs Euro in die Kasse. Mit den Lebensmitteln machte er sich aus dem Staub.

Jagdutensilien aus Auto gestohlen

Sottrum. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter im Asternweg Jagdutensilien aus ein Auto gestohlen. Sie verschafften sich Zutritt in einen Toyota-Geländewagen und nahmen zwei Nachtsichtgeräte, einen Entfernungsmesser, ein Klemmstativ und Bargeld mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell