Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vier junge Männer verstoßen gegen Infektionsschutzgesetz ++ Lkw kollidiert mit Motorrad - 17-jähriger Biker verletzt ++ Zigarettenautomatenaufbruch misslingt ++

Rotenburg (ots)

Vier junge Männer verstoßen gegen Infektionsschutzgesetz

Bremervörde. Obwohl seit Mittwoch einige Bestimmungen der Corona-Verordnung gelockert wurden, gilt für die Zusammenkunft von Personen, die nicht in einem Haushalt leben immer noch, dass sie nicht mit mehr als zwei Personen in einem Fahrzeug fahren dürfen. Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr stoppte die Bremervörder Polizei in der Zevener Straße einen VW Golf mit mehreren Insassen. Die jungen Männer im Alter von 16, 17, 18 und 22 Jahren konnten keine Ausnahme für diese Bestimmung beibringen. Gegen alle leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

Lkw kollidiert mit Motorrad - 17-jähriger Biker verletzt

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 71 / Zubringer auf B 75 in Richtung Scheeßel ist Mittwochvormittag ein 17-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 51-jähriger Kraftfahrer hatte gegen 11.40 Uhr, aus der Abfahrt der B 75 kommend, mit seinem Lkw nach links in Richtung Rotenburg abbiegen wollen. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten, jungen Biker auf seiner Yamaha. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über sechstausend Euro.

Zigarettenautomatenaufbruch misslingt

Rotenburg. Mit einem Gullydeckel hat ein Unbekannter am späten Mittwochabend versucht, einen Zigarettenautomaten an der Knickchaussee aufzubrechen. Ein Zeuge hatte die Tat gegen 23.30 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Weil er nicht an den Inhalt des Automaten kam, setzte sich der Täter auf sein Fahrrad und fuhr davon. Eine Fahndung im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Hinweise bitte an die Polizei Rotenburg unter Telefon 04261/9470.

Landwirtschaftliches Gespann war zu schnell

Elsdorf. Ein Landwirt ist am Mittwochmorgen mit einem Gespann aus Zugmaschine und Anhänger zu schnell durch die Nindorfer Straße gefahren. Der Mann hätte lediglich 25 Stundenkilometer fahren dürfen. So war es auch auf dem 25 km/h-Schild am Anhänger ausgewiesen. Der Landwirt war aber fast doppelt so schnell unterwegs und muss mit einer Strafe rechnen.

84-jähriger E-Biker von Traktor angefahren

Breddorf. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Lange Straße / Mühlenstraße ist am Mittwochvormittag ein 84-jähriger E-Biker verletzt worden. Ein 25-jähriger Traktorfahrer war gegen 9 Uhr mit seinem Schlepper in der Langen Straße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Im Bereich der Einmündung übersah er den von rechts auf dem Radweg kommenden Senioren auf dem Elektrofahrrad. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell