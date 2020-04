Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 74-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt ++ Autofahrer mit 2 Promille unterwegs ++ Schafe von der Wiese gestohlen ++ Junge Männer beim Bierdiebstahl überrascht ++

Rotenburg (ots)

74-jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Selsingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Auerbachstraße ist am Montagnachmittag ein 74-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Als eine 40-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr mit ihrem Renault in einer Linkskurve an einem, am rechten Fahrbahnrand parken Pkw vorbeifuhr, kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Senioren auf seinem Kleinkraftrad. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in die OsteMed Klinik gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund achttausend Euro.

Autofahrer mit 2 Promille unterwegs

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Montagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 63-jährige Mann war gegen 18.40 Uhr mit seinem VW in der Harburger Straße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht: über 2 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Schafe von der Wiese gestohlen

Rotenburg. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter zwei Schafe gestohlen. Die beiden einjährigen Tiere standen auf einer Wiese an der Brockeler Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Junge Männer beim Bierdiebstahl überrascht

Elsdorf. Drei junge Männer sind am späten Montagabend dabei erwischt worden, wie sie aus dem Carport eines Wohnhauses an der Poststraße eine Kiste Bier gestohlen haben. Das Trio habe sich am Abend in der Nähe eines Fahrzeughauses getroffen. Zwei von ihnen machten sich auf den Weg Alkohol zu besorgen. Dabei wurden sie von dem Eigentümer erwischt. Trotzdem gelang den Dieben die Flucht. Ihr Mitstreiter wurde in seinem Versteck entdeckt. Die Polizei leitete gegen ihn und seine noch unbekannten Komplizen ein Strafverfahren ein.

