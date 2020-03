Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Vermeintlicher Drohnenflug über Römerberg aufgeklärt (17/2603)

Römerberg (ots)

26.03.2020, 20:30 Uhr

Eine 34jährige Anwohnerin aus Römerberg-Heiligenstein meldete der Polizei am Donnerstagmorgen eine Drohne, welche sie an den beiden Vortagen zwischen 19 - 21 Uhr über dem Wohngebiet gesichtet hätte. Diese solle sich dabei über eine Stunde lang an derselben Stelle befunden und in einer geschätzten Höhe von 20-50 Metern geflogen sein. Polizeiliche Ermittlungen ergaben zunächst nur, dass für das betroffene Wohngebiet an den genannten Tagen keine behördliche Einzelgenehmigung für einen nächtlichen Drohnenflug erteilt wurde. Das Rätsel um die Drohne konnte jedoch noch am selben Abend durch die Polizei aufgelöst werden, nachdem die Anruferin gegen 20:30 Uhr die erneute Sichtung des Flugobjekts mitteilte. Eine Streife vor Ort konnte die ihr von der Anruferin gezeigte Drohne letztlich als die Internationale Raumstation ISS enttarnen, was auch Anhand der LIVE-Standortdaten der ISS nachvollziehbar war. Die vermeintliche Drohne befand sich zu diesem Zeitpunkt ca. 400 Kilometern von der Erde entfernt.

