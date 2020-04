Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 37-jähriger Hamburger randaliert am Bahnhof ++ Junger Autofahrer kracht in Grundstücksmauer - Polizei vermutet illegales Autorennen ++ Sachbeschädigung an der Oberschule ++

37-jähriger Hamburger randaliert am Bahnhof

Rotenburg. Ein 37-jähriger Mann aus Hamburg hat am Dienstagabend auf dem Rotenburger Bahnhof die Beherrschung verloren und seine Wut an einem geschlossenen Kiosk ausgelassen. Nach eigenen Angaben sei er zunächst mit dem Zug von Hannover nach Hamburg gefahren. Unterwegs sei er eingeschlafen und zu seinem Erstaunen erst im Zug in Richtung Bremen wieder aufgewacht. Am Rotenburger Bahnhof wollte der Mann sich am Kiosk einen Kaffee kaufen. Der Verkaufsstand hatte aber schon geschlossen. Das brachte den 37-Jährigen dermaßen in Rage, dass er sich ein Fahrrad aus dem Fahrradständer holte und in die Scheibe des Kiosks warf. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein.

Junger Autofahrer kracht in Grundstücksmauer - Polizei vermutet illegales Autorennen

Zeven. Bei einer Kollision mit einer Grundstücksmauer ist am Dienstagabend ein 24-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Audi in der Gerhard-Liesegang-Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Grundstücksmauer krachte. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro. Weil die Beamten den Verdacht haben, dass der 24-Jährige an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen hat, beschlagnahmten sie seinen Führerschein.

Sachbeschädigung an der Oberschule

Oerel. Unbekannte sind Wochenbeginn auf das Flachdach der Oberschule an der Straße Am Ackerberg gestiegen. Dort beschädigten sie eine zur Montage bereitgelegte Kupferdachrinne. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/831230.

Auffahrunfall mit Verletztem

Sittensen. Bei einem Auffahrunfall in der Stader Straße ist am Dienstagnachmittag ein 30-Jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 17 Uhr mit seinem VW Polo verkehrsbedingt halten müssen. Ein nachfolgender 22-jähriger Autofahrer bemerkte das stehende Auto vor ihm vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Ford auf den Polo auf. Dabei zog sich der Mann im Polo leichte Verletzungen zu. Den Schaden schätzt die Polizei auf über viertausend Euro.

